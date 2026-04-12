Lucca ai margini in Inghilterra: possibile ritorno al Napoli

Finisce in parità la sfida di Premier League tra Nottingham Forest e Aston Villa, con le due squadre che al City Ground si dividono la posta in palio sull’1-1 al termine di una gara equilibrata.
Il match si apre con il vantaggio ospite al 23’, nato da un autogol di Murillo che sblocca la partita in favore dell’Aston Villa. Il Nottingham Forest reagisce e trova il pareggio poco prima dell’intervallo, al 38’, con Neco Williams bravo a finalizzare un’azione costruita da Callum Hudson-Odoi. Nella ripresa il ritmo resta alto ma senza ulteriori reti, con entrambe le squadre incapaci di trovare la giocata decisiva.
Lucca sempre più ai margini
Oltre al risultato, a far discutere è la situazione di Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano, arrivato in prestito dal Napoli nel gennaio 2026, non è stato nemmeno inserito tra i convocati per la gara, segnale evidente di un ruolo sempre più marginale nelle rotazioni del tecnico Sean Dyche.
Il classe 2000 sta vivendo un’esperienza complicata in Inghilterra, con pochissimo spazio e un utilizzo ridotto al minimo. In questo scenario, il Nottingham Forest FC sembrerebbe orientato a non esercitare il diritto di riscatto, rendendo sempre più probabile un ritorno del giocatore al Napoli al termine della stagione.