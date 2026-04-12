Live Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: De Rossi torna a vincere!
Fischio finale a Genova tra Genoa e Sassuolo, sorride De Rossi che ritrova i 3 punti, 2-1 al Sassuolo.
Di seguito il tabellino del match:
GENOA-SASSUOLO 2-1
MARCATORI: 18′ Malinovskyi (G), 57′ Koné (S), 84′ Ekuban (G)
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (55′ Masini), Sabelli (87′ Otoa); Baldanzi (55′ Martin), Vitinha (75′ Messias); Colombo (55′ Ekuban). All: De Rossi
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (65′ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig (81′ Lipani); Thorstvedt, Matic (65′ Volpato), Koné (87′ Moro); Berardi, Pinamonti (81′ Iannoni), Laurienté. All: Grosso
ARBITRO: Rapuano
AMMONITI: Malinovskyi (G), Frendrup (G), Doig (S), Walukiewicz (S), Muharemovic (S)
ESPULSI: Berardi (S), Ellertsson (G)