Senza categoriaallenatoriCalcio

Live Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: De Rossi torna a vincere!

By Daniele Garofalo
0

Fischio finale a Genova tra Genoa e Sassuolo, sorride De Rossi che ritrova i 3 punti, 2-1 al Sassuolo.

Factory della Comunicazione

Di seguito il tabellino del match:

GENOA-SASSUOLO 2-1

MARCATORI: 18′ Malinovskyi (G), 57′ Koné (S), 84′ Ekuban (G)

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (55′ Masini), Sabelli (87′ Otoa); Baldanzi (55′ Martin), Vitinha (75′ Messias); Colombo (55′ Ekuban). All: De Rossi

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (65′ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig (81′ Lipani); Thorstvedt, Matic (65′ Volpato), Koné (87′ Moro); Berardi, Pinamonti (81′ Iannoni), Laurienté. All: Grosso

ARBITRO: Rapuano

AMMONITI: Malinovskyi (G), Frendrup (G), Doig (S), Walukiewicz (S), Muharemovic (S)

ESPULSI: Berardi (S), Ellertsson (G)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.