LIVE – Parma-Napoli in diretta: Parma in vantaggio dopo pochi secondi!

Il Napoli oggi al Tardini per cercare ulteriore continuità dopo le 5 vittorie consecutive, ma soprattutto per ritrovare la vittoria con i gialloneri visti gli ultimi scialbi pareggi 0-0 tra le due squadre. Squadra di casa che non vince dal 22 Febbraio (0-1 con il Milan), e che in casa quest’anno ha vinto solo 3 volte. Sponda Napoli la trasferta quest’anno è stato un vero e proprio tabù con 9 vittorie e 6 sconfitte.

Factory della Comunicazione

16′ Scintille tra Juan Jesus e Strefezza in seguito ad un contrasto

15′ KDB cerca la giocata per Hojlund, palla imprecisa

13′ Occasione per KDB su cross di Olivera, posizione irregolare del belga

11′ Si affaccia in avanti il Napoli, cross in area che trova le mani di Suzuki

7′ Gioco fermo per un giocatore del Parma fermo a terra

1′ Gol lampo del Parma, Strefezza porta in vantaggio il Parma dopo 35 secondi! Impreparato il Napoli su una palla lunga, piattone destro che colpisce il palo e poi finisce in porta

1′- Calcio d’inizio. Palla per gli azzurri, attacco da sinistra verso destra.

COMINCIA LA PARTITA

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Le formazioni ufficiali:

Parma (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Elphege.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensens, Ordones, Britschgi, Carboni, Mikolajewski. All. Cuesta.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Gilmour, Elmas, Santana, Alisson, Mazzocchi, Beukema. All. Conte.

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Il Tifo

Ennesimo striscione di protesta da parte dei tifosi partenopei, costretti ancora una volta a dover rinunciare alla trasferta per via di divieti che ormai sono consuetudine. Come a Cagliari, ma non solo, spunta lo striscione:

Gli Arbitri dell’incontro

Match affidato a Marco di Bello, sezione di Brindisi, accompagnato dagli assistenti Rossi L e Mastrdonato.

4° uomo: Collu, VAR: Abisso, AVAR: Marini.

I precedenti di Parma-Napoli

51 i precedenti tra Napoli e Parma con un Napoli che ha ottenuto 23 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte. A Parma, nelle ultime 24 gare, 11 vittorie del Parma, 5 pareggi e 8 vittorie per il Napoli. Al Tardini la vittoria manca dal 2020.

Meteo

Condizioni meteo stabili, con temperatura tra i 18° e i 20°, molto nuvoloso.

A cura di Daniele Garofalo

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