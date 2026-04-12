Live: il Bologna vince, il Lecce affonda

Dopo il pomeriggio che ha visto impegnato il Napoli, nella prima serata si sono incontrate Bologna e Lecce, in un match che aveva molta valenza soprattutto per gli ospiti in cerca di punti salvezza dopo i risultati maturari ieri.

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Nonostante il focus della squadra di Italiano sul match di ritorno di Europa League con l’Aston Villa, il risultato finali li ha visti comunque uscire vittoriosi grazie ai gol di Freuler e Orsolini.

Per Di Francesco e co. la strada per la salvezza è ancora lunga, essendo i pugliesi terzultimi a pochi punti da Cagliari e Cremonese