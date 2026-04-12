L’Inter non si ferma: rimonta clamorosa, battuto il Como

Gara ricca di emozioni al Sinigaglia, dove l’Inter supera il Como per 4-3 al termine di una partita dai due volti e piena di ribaltamenti.

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Il primo tempo è di marca lariana: il Como gioca meglio e trova il vantaggio al 36’ con Valle, prima di raddoppiare al 45’ con Nico Paz, sfruttando un momento di grande solidità e qualità offensiva. L’Inter però resta in partita e riapre subito il match pochi secondi dopo con il gol di Thuram, che accorcia le distanze prima dell’intervallo.

Nella ripresa cambia completamente l’inerzia. Al 49’ arriva il 2-2 ancora con Thuram, bravo ad approfittare di un errore difensivo dopo un lancio di Barella. Il sorpasso nerazzurro si completa al 58’ con il colpo di testa di Dumfries su punizione di Calhanoglu.

L’Inter continua a spingere e al 72’ trova anche il quarto gol: ancora Dumfries protagonista, questa volta su assist aereo di Akanji. Il Como non molla e al 89’ accorcia con il rigore trasformato da Lucas Da Cunha, ma nei minuti di recupero non riesce a completare la rimonta.

Finisce 3-4 per l’Inter al 90+5’, al termine di una gara in cui i nerazzurri ribaltano completamente il risultato dopo un primo tempo in difficoltà.

La vittoria permette all’Inter di consolidare il primato in classifica, portandosi a quota 75 punti, mentre il Napoli è a quota 66 punti, con il distacco che si amplia nella corsa al titolo a poche giornate dal termine della stagione.