Le parole di Cuesta: “Grazie ai ragazzi e ai tifosi per dare il massimo ogni volta”

Carlos Cuesta, allenatore del Parma ha rilasciato dichiarazioni a Dazn nel post-partita queste le sue parole: Voglio ringraziare i ragazzi e i tifosi per dare il massimo in ogni gara” Alla domanda sull’obiettivo in campionato aggiunge: ” Il nostro obiettivo è vicino (la salvezza ndr), ma non ci poniamo limiti a questo punto, volevamo regalare la vittoria ai nostri tifosi, speriamo di farlo presto”. Elphege?:” Non è Pellegrino, hanno caratteristiche diverse, ma ha fatto un’ottima gara”.

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