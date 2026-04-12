Le parole di Conte: “Le differenze tra chi vince e chi non vince, sono sempre sottili”

Antonio Conte sopraggiunto anche lui nell’intervista post-gara a Dazn ha dichiarato: “C’è sicuramente dispiacere, lo dico sempre ai ragazzi, le differenze tra chi vince e chi non vince sono sempre sottili, dovevamo partire in modo diverso, ma ci abbiamo provato con tutte le forze fino all’ultimo. Aggiunge poi, Inter? “Mancano ancora 6 partite da giocare, dobbiamo blindare ancora la qualificazione in Champions League, poi stasera tocca a loro (si riferisce a l’Inter)”. Chiude:”Giocheremo per fare più punti possibili da qua alla fine”.