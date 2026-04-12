NewsCalcioNapoli

Le parole di Conte: “Le differenze tra chi vince e chi non vince, sono sempre sottili”

Le parole del tecnico salentino

By Luigi Ferrigno
0

Antonio Conte sopraggiunto anche lui nell’intervista post-gara a Dazn ha dichiarato: “C’è sicuramente dispiacere, lo dico sempre ai ragazzi, le differenze tra chi vince e chi non vince sono sempre sottili, dovevamo partire in modo diverso, ma ci abbiamo provato con tutte le forze fino all’ultimo. Aggiunge poi, Inter? “Mancano ancora 6 partite da giocare, dobbiamo blindare ancora la qualificazione in Champions League, poi stasera tocca a loro (si riferisce a l’Inter)”. Chiude:”Giocheremo per fare più punti possibili da qua alla fine”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Approfondimento

PARMA-NAPOLI: TOP & FLOP

Calcio

Le parole di Cuesta: “Grazie ai ragazzi e ai tifosi per dare il massimo ogni…

News

Parma-Napoli: Non si va oltre 1-1, in attesa dei protagonisti

News

RIVIVI LIVE – Parma-Napoli 1-1: gli azzurri si fermano al Tardini!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.