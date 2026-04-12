Jannik a Montecarlo conquista il titolo e torna primo in classifica nel ranking Atp

L’azzurro supera in finale il numero 1 del mondo con il punteggio di 7-6(5) 6-3. È il quarto torneo Masters 1000 vinto consecutivamente. Ed è sorpasso nel ranking Atp.

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Le parole

Così Sinner a fine partita: “Siamo arrivati a Montecarlo cercando di accumulare più partite possibili per trovare il giusto feeling, con i grandi tornei che si avvicinano. Oggi abbiamo espresso un livello molto alto entrambi, viste le condizioni del vento che continuava a cambiare direzione. Nel secondo set, dietro di un break, ho cercato di rimanere lì mentalmente. È un altro risultato incredibile. Ritornare numero 1 è importante per me, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante sulla terra”.

Fonte: Gazzetta