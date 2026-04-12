Il destino del campionato oggi si decide contro due spagnoli: Cuesta e Fabregas

Il Napoli affronterà il Parma di Cuesta al Tardini, e l’Inter il Como di Fabregas, due spagnoli per la corsa capire come continuerà la corsa scudetto. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli, insomma, ha tutto il tempo di migliorare se stesso in campionato e finanche le statistiche dell’annata tricolore con sette partite da giocare, ma prima di tutto dovrà vedersela con il Parma. Una delle complici della frenata scudetto che all’andata hanno visto i campioni d’Italia in carica cedere ben 10 punti a squadre che oggi come allora occupano posizioni in classifica dalla decima in giù. Il trentenne spagnolo Carlos Cuesta, nato sotto il segno del Leone esattamente come Conte ma 26 anni e due giorni dopo, al Maradona la chiuse 0-0. Un risultato d’oro in chiave salvezza, alle porte di un tris di vittorie che ha consentito ai suoi di guadagnare una condizione di relativa serenità: tredicesimi e a +8 sul terzultimo posto. La salvezza non è lontana, insomma, ma il Parma nelle ultime cinque ha guadagnato appena 3 punti con tre pareggi, segnando 3 gol, e non vince dal 22 febbraio a San Siro con il Milan. Oggi, per giunta, mancherà per squalifica Pellegrino, il leader dell’attacco. Qualche soddisfazione contro le grandi, però, il debuttante Cuesta se l’è presa. Carlos il palmesano, spagnolo di Palma di Maiorca, spagnolo come Fabregas: il destino del podio in un romanzo iberico”.

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