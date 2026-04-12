(Grafico) Parma e Napoli, in campo li mette il Corriere dello sport

Casa Napoli – Previsioni confermate: Hojlund è pronto a tornare al centro dell’attacco del Napoli dal primo minuto oggi al Tardini contro il Parma, dopo aver smaltito il virus influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida con il Milan. Conte conferma i Fab Four nella versione riveduta: Anguissa e Lobotka a centrocampo, De Bruyne e McTominay alle spalle della punta. Di nuovo titolare anche Politano, a destra, con Spinazzola a sinistra. Tris di mancini in difesa davanti a Milinkovic-Savic: Juan Jesus, Buongiorno, Olivera. Non ancora disponibili Di Lorenzo, Neres, Rrahmani, Vergara e Lukaku. A proposito di Romelu: il suo rientro dal Belgio, dove sin dalla sosta ha scelto di smaltire un problema all’ileopsoas, mancando una doppia convocazione del club, potrebbe slittare. Era atteso in settimana, ma il dubbio resta.

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Casa Parma – Per la prima volta in stagione senza il suo bomber principe Pellegrino, squalificato, Carlos Cuesta deve varare un attacco inedito oggi al Tardini contro il Napoli. E la scelta è tra l’acerbo Elphege, finora pochi spezzoni di gara dal suo arrivo a gennaio, e un falso nove come potrebbero essere Ondrejka o Strefezza.