FIGC – Marotta “spinge” per Malagò, il Milan sonda Galliani

Ufficialmente non è ancora “tempo”, ma è ovvio che ogni club stia monitorando la situazione ed ognuno abbia un preferito. Il prossimo presidente FIGC è argomento caldo. Scrive Il Corriere della Sera: “Nonostante l’idea del presidente della serie A fosse quella di discutere nella riunione, calendarizzata per domani, di programmi e solo in un secondo momento di profili a cui affidare il rinnovamento, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha compiuto una fuga in avanti. Così la pensano quei manager perplessi per l’attivismo con cui il dirigente nerazzurro sta raccogliendo le firme per l’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò. Come si sa, Marotta intende presentarsi all’appuntamento con la maggioranza delle firme pro Malagò in tasca, così da incoronare ufficialmente il presidente della Fondazione Milano Cortina come esponente di punta nella corsa alla poltrona federale. Le mosse del presidente interista hanno indispettito alcuni club tra cui il Milan, la Juve e il Parma. Ecco perché il Milan si è mosso per sondare la disponibilità di Adriano Galliani a partecipare alla corsa. Carta a sorpresa o semplice manovra di disturbo? “Malagò non è uomo di calcio, serve gente esperta” è l’uscita un po’ azzardata del figlio di Galliani, Gianluca.”

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