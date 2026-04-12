Difesa con i tre mancini e Alisson pronto a spaccare la partita

Rientra Hojlund dal primo minuto, fiducia ai mancini in difesa, Politano dall’ inizio, Alisson a spaccare la partita al momento opportuno. Sembra sarà questo il canovaccio di Conte in quel di Parma. Il quotidiano Il Mattino scrive: “Il primo obiettivo è blindare il secondo posto dopo la caduta rovinosa del Milan in casa con l’Udinese. Conte ha imbarcato sul volo partito nel pomeriggio di ieri per il piccolo aeroporto di Parma 20 calciatori. Rrhamani non si è aggregato, ma per il resto non ci sono brutte sorprese, come nella vigilia col Milan. Motivo per cui Conte ha solo l’imbarazzo della scelta ed è orientato a schierare, col solito Politano al posto di Gutierrez dall’inizio. Le indicazioni della settimana sono confermate anche dall’ultimo test di ieri mattina a Castel Volturno: Alisson sarà l’arma segreta da lanciare nella ripresa. Come il tasto dell’emergenza da schiacciare in caso di necessità. Terzetto offensivo con De Bruyne e McTominay ad alternarsi al fianco di Hoilund che ha completamente superato il problema virale. Per il resto? Beukema va ancora verso la panchina e Conte conferma la fiducia nei tre mancini in difesa. Così come in porta: tocca sempre a Milinokovic, non c’è neppure l’aria del ballottaggio con Meret”.