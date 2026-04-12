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Del Genio senza sconti: Conte bocciato, McTominay il migliore

By Sara Mazzone
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Il pareggio del Napoli contro il Parma continua a far discutere e arrivano anche le valutazioni del giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 per analizzare la prestazione degli azzurri attraverso le sue pagelle.

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Nel complesso, una prova considerata insufficiente soprattutto per alcuni singoli e per le scelte iniziali di Antonio Conte, giudicate determinanti nell’andamento della gara.

Tra i voti più alti spiccano quelli di McTominay, tra i più incisivi della gara, e di Olivera e Lobotka, tra i più continui nella prestazione del Napoli. Bene anche Buongiorno, mentre De Bruyne cresce dopo un avvio difficile. Prestazioni sottotono invece per diversi elementi offensivi e per alcuni interpreti della linea mediana e difensiva.

Di seguito le pagelle complete espresse da Del Genio:

Milinkovic-Savic 5,5«Sul gol nessuna responsabilità. Mezzo punto in meno per un’uscita inutile: c’erano già i compagni e la linea non era alta. Esce fuori tempo, gli va bene ma il rischio era enorme: se il rimpallo fosse stato sfavorevole, porta vuota.»

Juan Jesus 4,5«Non può giocare in quella posizione (e non è nemmeno colpa sua). Errori in appoggio e poca qualità col piede “sbagliato”. Messo in difficoltà costante: alla fine paga.»

Buongiorno 6,5«Buona partita, con diversi anticipi e sicurezza nel giro palla. Ormai su livelli costanti.»

Olivera 7«Grande forma. Accompagna bene l’azione e in difesa è tra i più affidabili. Da centrosinistra nella difesa a tre sembra aver trovato il suo ruolo ideale.»

Politano 5,5«Qualche cross sbagliato e un’occasione sciupata. Prestazione sottotono.»

Lobotka 6,5«Il migliore a centrocampo. Gestione pulita, anche a un tocco. Bene nella costruzione fino alle ultime fasi.»

Anguissa 5,5«Fa fatica. Può trovare lo spunto o il gol, ma nel palleggio è più lento e meno verticale rispetto ad altri.»

Spinazzola 5,5«Non salta mai l’uomo e non riesce a incidere con le sue classiche giocate interne.»

McTominay 7«Determinante. Forza e capacità di risolvere situazioni difficili. Sempre decisivo, soprattutto da centrocampista centrale.»

De Bruyne 6,5«Inizio con qualche errore tecnico, poi cresce molto e diventa fondamentale nella costruzione.»

Hojlund 5,5 «Prestazione opaca, ma attenuata dalle condizioni fisiche. Utile comunque nella sponda per il gol.»

Beukema 6«Pulito e ordinato. Fa il suo senza strafare.»

Alisson Santos 6«Atteso troppo. Qualche spunto interessante, ma poco lucido nelle conclusioni. Meglio vederlo dall’inizio.»

Elmas s.v.«Troppo poco tempo per incidere. Vicino al gol, ma senza voto.»

Più pesante il giudizio su Antonio Conte, bocciato con un 5 per alcune scelte iniziali considerate decisive nell’economia del match:

Antonio Conte 5«Sbaglia la formazione iniziale: tre mancini dietro che prima o poi poteva pagare ed è arrivato il momento che l’ha pagata. Si vedeva che era a rischio quella scelta e l’ha pagata con Juan Jesus sul centro-destra, l’ammette lui stesso facendo il cambio. E poi anche per la scelta dei Fab Four che sinceramente io mi auguro che al più presto non sentiremo più sta storia che che è fuffa, da un punto di vista in campo, del gioco, non fa produrre palle gol. Sono tutti e quattro fenomeni, ma non devono e non possono giocare tutti e quattro insieme se si vuole avere uno sviluppo della manovra con più soluzioni alternative. Io non la condivido, non l’ho mai condivisa e spero che Conte si convinca che ora con la Lazio è inutile andare a riproporre un’altra volta tutti e quattro. Uno dei quattro sta fuori, non succede nulla».

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