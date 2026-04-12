NewsCalcioSu X.com

De Laurentiis ha elencato una serie di proposte per rendere il calcio più attrattivo

By Giuseppe Sacco
0

Il presidente del Napoli alla Cbs: “Per il dopo Gravina non va bene un ex giocatore, serve qualcuno che possa parlare al Governo. Bisogna innovare: due tempi da 25′ col tempo effettivo, come nel basket”

Factory della Comunicazione

Dobbiamo rinnovare tutto, i ragazzi sono cresciuti con i telefoni, vanno velocissimi: hanno passione ma non pazienza. Possono vedere una partita per due ore solo se sono allo stadio. Si potrebbero dividere i due tempi, magari 25′ e 25′ consecutivi con il tempo effettivo come nel basket! Oggi nel calcio gli arbitri decidono quanto recuperare, io lotto con la Figc perché negli arbitri c’è una certa anarchia. Non è buono, per lo sport soprattutto! Il calcio è un’industria e loro non lo capiscono. Noi investiamo tantissimi soldi, parlano troppe persone. Come gli agenti che sembrano i proprietari del calcio. Stronzate! È poco corretto. Gli agenti sono persone che offrono un servizio, non sono i padroni. Gli agenti chiedono tantissimi soldi per cosa? Solo per firmare un contratto e poi scomparire? Se un giocatore ha un problema, gli agenti scompaiono” ha concluso.   Fonte: Gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

CdS Campania – “QUANTO CONTA KDB”. Con l’effetto Kevin il…

News

Una vita col Parma, fu vicino alla maglia azzurra, Melli: “Conosco bene Conte…

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive nazionali del 12…

News

Jankulovski: “L’amore di Napoli lo porto nel cuore. Torno per i ragazzi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.