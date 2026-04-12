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Conte: ”Obbiettivo era torna in Champions”

By Lorenzo Capobianco
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Mister Antonio Conte, intervenuto in conferenza dopo il pareggio del Tardini col Parma (1-1), ha fatto un bilancio sulla stagione del suo Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro:

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Ci sono più rimpianti o soddisfazione per la stagione? “Penso che siamo partiti con l’obiettivo di tornare in Champions, è troppo importante per il club a livello economico. Noi stiamo pagando quella mancata qualificazione col blocco del mercato. Lo scudetto può sempre essere la ciliegina sulla torta, ma ci deve essere sempre equilibrio tra investimenti e risultato, senza dimenticare quali sono i veri obiettivi. Abbiamo già vinto la Supercoppa e se ci qualificassimo in Champions avremmo fatto un ottimo lavoro”.

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