Conte: “Il sogno scudetto è ancora ardito”

Antonio Conte ha risposto alla domanda in merito ad una possibile fine per il sogno scudetto: “Non viene spento, mancano sei partite e l’Inter deve ancora giocare. Ma era un sogno legato esclusivamente a chi ci sta davanti e vedendo i numeri fino ad adesso dell’Inter era sicuramente un sogno bello ardito. Continuiamo a fare quello che stiamo facendo, abbiamo fatto comunque una bella prestazione. Dispiace perché potevamo mettere altri due punti sulla zona Champions e anche rispetto all’Inter. Io a parte l’approccio, ho poco da rimproverare ai ragazzi. Adesso si continua, dobbiamo continuare su questa strada”.

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