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Conte analizza e fa i calcoli, col Parma più di un argomento interessante

By Emilia Verde
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Il Napoli affronterà oggi il Parma al Tardini per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A, e anche se non sarà una sfida in ottica scudetto, sarà sicuramente importante. Il Corriere dello Sport scrive: “Antonio insegue Conte e fa i calcoli sulle milanesi, gioca con i numeri e analizza le statistiche che oggi al Tardini, in occasione della sfida con il Parma in programma alle 15, potrebbero migliorare di pari passo con le ambizioni: rispetto a un anno fa questa partita non vale e non sarà decisiva per lo scudetto, e tantomeno per la salvezza, ma di argomenti interessanti da raccontare ce ne sono un bel po’ soprattutto dopo il crollo del Milan”.

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