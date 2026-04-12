CdS – Conte ha rimesso KDB al “centro del villaggio”, un pò più in là

Da quando è tornato Kevin De Bruyne, il Napoli ha sempre vinto, è un dato inconfutabile, e Conte vuole continuare a sfruttare la sua posizione. Il Corriere dello Sport scrive: “De Bruyne grandi numeri. Grandi cose e vittorie: contro il Torino fu passerella pura e la gioia di giocare per la prima volta in un club con il suo amico Lukaku, ma con il Lecce fu la svolta. Dentro Kevin e McTominay all’inizio del secondo tempo, con il Napoli in svantaggio di un gol, e partita ribaltata: impatto decisivo. Bene anche a Cagliari, poi più ordinario con il Milan, ma il dato resta: la squadra ha sempre vinto da quando è rientrato e Conte lo ha rimesso al centro del villaggio. Oddio, un po’ più in là del centro: rispetto alla prima epoca dei Fab Four è cambiato il sistema, ormai 3-4-2-1 da novembre, e di conseguenza per non rinunciare alla qualità e alle soluzioni del poker d’assi, l’allenatore ha spostato KDB e McT sulla trequarti, nel tandem alle spalle del centravanti”.

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