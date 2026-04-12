Bonaccorsi (Municipio I): “Sport e informazione sono strumenti chiave per la prevenzione”

(Adnkronos) – “Noi cerchiamo sempre di essere accanto e supportare questo tipo di iniziative fondamentali per la prevenzione, perché sappiamo e vogliamo far sapere sempre di più che la prevenzione salva la vita e l’informazione salva la vita. Ringraziamo davvero il Policlinico Campus Bio-Medico che ci ha chiesto di essere partner in questa iniziativa.” Così Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I di Roma Capitale, intervenuta alla nona edizione di Bicinrosa, la pedalata solidale promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, nel centro di Roma, dalle terme di Caracalla al Colosseo, passando lungo i Fori Imperiali.

Factory della Comunicazione

“Riteniamo davvero che attraverso lo sport e l’attività fisica, che sono elementi fondamentali della prevenzione, si riesca a raggiungere il maggior numero possibile di persone e, in questo caso, di donne”, ha aggiunto Bonaccorsi, sottolineando il valore di iniziative pubbliche capaci di unire partecipazione e informazione in contesti accessibili e condivisi. Sul fronte delle azioni concrete, la presidente del Municipio I ha evidenziato il lavoro svolto dalle istituzioni locali: “Abbiamo un sistema di politiche sociali molto attivo nel Municipio e nel Comune di Roma. Mi riferisco in particolare al territorio di Roma Centro, ma più in generale a tutta la città. Inoltre, c’è una grande collaborazione con il sistema sanitario regionale e con la Asl Roma 1, e lavoriamo in maniera integrata perché riteniamo che le istituzioni debbano operare insieme per essere sempre più vicine ai cittadini e alle cittadine”.

—

salute

[email protected] (Web Info)