Beukema: ”MIgliorare la comunicazione è necessario”

Continuano ad arrivare le parole dei protagonisti del Tardini. Di seguito un estratto della conferenza stampa di Sam Beukema

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Dove hanno sbagliato i tuoi compagni in occasione del gol? “Non solo durante il gol ma anche dopo ci sono state situazioni uguali dove siamo andati insieme a saltare lasciando solo un uomo. Dobbiamo comunicare meglio in questi momenti. Sapevamo che il Parma avrebbe usato le palle lunghe. Secondo me abbiamo fatto meglio nel secondo tempo e il Parma non ha creato nulla. Dobbiamo imparare da queste situazioni, facendoci trovare pronti dall’inizio. Questa è la lezione di oggi”.