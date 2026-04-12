Alzare la pressione sull’Inter, il Napoli ha più di un obiettivo a Parma

Il Napoli a Parma, oggi pomeriggio per la trentaduesima giornata d campionato di Serie A, ha più di un obiettivo, uno su tutti mettere pressione all’Inter al primo posto. Il Corriere dello Sport scrive: “A cominciare dalla corsa Champions: in quest’ottica dipende tutto dal Napoli, è una questione di autodeterminazione considerando il vantaggio sul quinto posto, e per il resto c’è Como-Inter alle 20.45. E il tempo, si sa, è prezioso.

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