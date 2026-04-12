NewsCalcioRassegna Stampa

Alzare la pressione sull’Inter, il Napoli ha più di un obiettivo a Parma

By Emilia Verde
0

Il Napoli a Parma, oggi pomeriggio per la trentaduesima giornata d campionato di Serie A, ha più di un obiettivo, uno su tutti mettere pressione all’Inter al primo posto. Il Corriere dello Sport scrive: “A cominciare dalla corsa Champions: in quest’ottica dipende tutto dal Napoli, è una questione di autodeterminazione considerando il vantaggio sul quinto posto, e per il resto c’è Como-Inter alle 20.45. E il tempo, si sa, è prezioso.

Factory della Comunicazione

Battere la squadra di Cuesta consentirebbe ai Fab e soci di portarsi a più 5 sul Diavolo – blindando il secondo posto -, di compiere un altro passo fondamentale verso l’Europa dei top e allo stesso tempo anche di alzare un po’ il livello di pressione sull’Inter, prima a più 7 e attesa dalla trappola sul lago”.
Potrebbe piacerti anche
News

Parma-Napoli, sfida importante in ottica Champions

News

Conte analizza e fa i calcoli, col Parma più di un argomento interessante

News

IL DATO – Dal ritorno di De Bruyne il Napoli ha sempre vinto

News

Oggi KDB può raggiungere un traguardo nei cinque campionati top d’Europa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.