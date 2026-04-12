Alvino sul rigore: “Non è mai calcio di rigore!”

Il dibattito arbitrale continua a far discutere dopo l’1-1 tra Parma e Napoli al Tardini. Nel mirino, in particolare, l’episodio del possibile rigore per il tocco di mano di Alessandro Buongiorno, reclamato dai padroni di casa nel corso della gara.

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Sull’episodio è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, che attraverso il proprio account X ha espresso una posizione netta, difendendo la decisione arbitrale e richiamando il regolamento.

«Il fallo di mano di Buongiorno non è MAI calcio di rigore. Lo dice il REGOLAMENTO non il sottoscritto.

Chi afferma il contrario è chiaramente fazioso o, peggio ancora, appartiene all’esercito delle “giovani marmotte” per il quale a fine anno torti e favori arbitrali si pareggiano. Una fesseria sesquipedale!».

Le parole di Alvino hanno immediatamente acceso il confronto sui social, inserendosi in una partita già ricca di polemiche e discussioni, oltre che di rimpianti sportivi per il Napoli, fermato sul pareggio in una gara complicata fin dai primi minuti.