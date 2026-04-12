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Al Tardini più di tremila azzurri per spingere il Napoli

By Emilia Verde
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Il Napoli, che oggi sfiderà il Parma, potrà contare sull’appoggio di più di tremila tifosi azzurri che saranno presenti al Tardini. Il Corriere dello Sport scrive: “Al Tardini, come tradizione in Emilia, il Napoli potrà contare sull’aiuto della sua gente a dispetto del divieto di trasferta imposto ai residenti nella regione Campania: il settore ospiti è sold out da giorni, 3.500 spettatori, ma allo stadio il popolo azzurro conterà alfieri e rappresentati anche in altri settori”.

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