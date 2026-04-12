Al Tardini più di tremila azzurri per spingere il Napoli

Il Napoli, che oggi sfiderà il Parma, potrà contare sull’appoggio di più di tremila tifosi azzurri che saranno presenti al Tardini. Il Corriere dello Sport scrive: “Al Tardini, come tradizione in Emilia, il Napoli potrà contare sull’aiuto della sua gente a dispetto del divieto di trasferta imposto ai residenti nella regione Campania: il settore ospiti è sold out da giorni, 3.500 spettatori, ma allo stadio il popolo azzurro conterà alfieri e rappresentati anche in altri settori”.

Factory della Comunicazione