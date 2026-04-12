ADL, il suo Napoli e il suo mondo cinematografico!

Anche lontano da Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis, trova il modo di far sentire il suo affetto alla SSC Napoli e ai suoi uomini chiave. Non mancano i paragoni tra il suo Napoli e il mondo cinematografico nella recente intervista con la CBS, pubblicata da Il Corriere dello Sport . Il presidente è a Los Angeles e assisterà dagli States anche alla partita contro il Parma.

«Il quarto scudetto è stato più bello del terzo: un thriller, non una sorpresa, mentre il terzo era scritto. Vincere il secondo titolo mi ha emozionato molto: fino alla fine è stato come vivere un casino! Incredibile». Poi, l’Oscar: «McTominay è un vero uomo scozzese e sembra un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo. In ventidue anni di calcio ho incontrato tante persone, ma lui ha una personalità pazzesca». Finale: «Guadagniamo un terzo di Milan e Inter, la metà della Juve, un quarto di Real, Psg, City e United: è veramente difficile competere con loro, ma siamo stati attenti nella gestione del club».