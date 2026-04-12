NAPLES, ITALY - JUNE 04: President of SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, looks on next to the Serie A trophy following the Serie A match between SSC Napoli and UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on June 04, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
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ADL, il suo Napoli e il suo mondo cinematografico!

By Daniele Garofalo
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Anche lontano da Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis, trova il modo di far sentire il suo affetto alla SSC Napoli e ai suoi uomini chiave. Non mancano i paragoni tra il suo Napoli e il mondo cinematografico nella recente intervista con la CBS, pubblicata da Il Corriere dello Sport. Il presidente è a Los Angeles e assisterà dagli States anche alla partita contro il Parma.
Di seguito le sue parole:

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«Il quarto scudetto è stato più bello del terzo: un thriller, non una sorpresa, mentre il terzo era scritto. Vincere il secondo titolo mi ha emozionato molto: fino alla fine è stato come vivere un casino! Incredibile». Poi, l’Oscar: «McTominay è un vero uomo scozzese e sembra un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo. In ventidue anni di calcio ho incontrato tante persone, ma lui ha una personalità pazzesca». Finale: «Guadagniamo un terzo di Milan e Inter, la metà della Juve, un quarto di Real, Psg, City e United: è veramente difficile competere con loro, ma siamo stati attenti nella gestione del club».
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