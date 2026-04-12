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A Parma con la testa sgombra e senza nulla da perdere

By Gabriella Calabrese
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Parma/Napoli. Lo scorso anno significò scudetto e fu vissuta in concomitanza con Inter/Lazio. Due pareggi che cambiarono la storia del campionato. Quest’anno, in casa ducale, gli azzurri non hanno davvero nulla da perdere. Scrive La Repubblica: “È il remake del duello di un anno fa, quando il Napoli mise le mani sul titolo proprio a Parma. Ma c’è una differenza sostanziale: il vantaggio dell’Inter rimane molto ampio e gli azzurri devono dunque sperare nei passi falsi della capolista, non essendo padroni (a dispetto di 11 mesi fa) del loro destino. È altrettanto vero però che la squadra di Conte può scendere in campo con poco da perdere e con la mente completamente libera, visto che a fine febbraio sembrava tagliata fuori in maniera definitiva dalla lotta per lo scudetto. […] De Laurentiis e Conte si incontreranno a fine stagione, per programmare il futuro. Ma prima c’è lo sprint scudetto. A Parma l’arma in più sono i 3500 tifosi al seguito, per il sogno rimonta”

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