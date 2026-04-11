Verso Parma-Napoli: Politano in pole, Anguissa dal 1’

E dunque: o Politano o Gutierrez (a destra); o Anguissa in mezzo oppure no, Alisson Santos tra le linee e McTominay a fare il mediano. La vigilia deciderà la formazione con cui il Napoli si presenterà a Parma, i dubbi restano due anche se qualche indicazione è arrivata: Politano sembra farsi preferire sulla fascia e Anguissa è destinato a cominciarla al fianco di Lobotka, lasciando ad Alisson Santos la possibilità di subentrare a partita in corso. Volendo, dubbio tra i pali: Milinkovic Savic favorito su Meret.

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Fonte: Gazzetta dello Sport