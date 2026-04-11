Verso Parma: Hojlund dal 1′, Alisson poi…per spaccare la partita

Dal primo minuto il danese, il brasiliano a gara in corso…per spaccare la partite. Hojlund dovrebbe riprendersi la titolarità domani a Parma, Alisson dalla panchina dovrebbe essere l’arma in più di Antonio Conte. Scrive La Repubblica: “Rasmus Hojlund ha smaltito i problemi influenzali e viaggia spedito verso la maglia da titolare per il match di domani al Tardini, in una trasferta fondamentale per alimentare le (difficili) speranze di rimonta. L’allenamento di ieri va verso questa direzione: il numero 19 torna il punto di riferimento offensivo di un Napoli che ha un solo imperativo: vincere contro i gialloblù e mettere pressione all’Inter. Altra novità in casa azzurra il ritorno di Politano sulla fascia destra. Giovane rappresenterà una soluzione in corso d’opera così come il connazionale Alisson Santos. Il copione resta lo stesso: partirà dalla panchina e sarà probabilmente il primo cambio offensivo. Conte ufficializzerà oggi le sue scelte nel corso della rifinitura, ma ha le idee abbastanza chiare”

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