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Verissimo, oggi sabato 11 aprile: gli ospiti e le interviste

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Torna Verissimo con un nuovo doppio appuntamento. Oggi, sabato 11 aprile, e domani, domenica 12 aprile, Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio diversi ospiti per interviste inedite.  

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A Verissimo Lucia Ocone, al suo debutto tra i protagonisti de I Cesaroni – Il ritorno, in onda da lunedì 13 aprile, in prima serata, su Canale 5. 

In studio, le dolci emozioni di Delia Duran e Alex Belli, da pochissimo diventati genitori del piccolo Gabriel. 

Inoltre, il percorso artistico e i progetti degli ultimi due ragazzi eliminati dal serale di Amici: i cantanti Valentina e Plasma. 

Infine, saranno ospiti, con i loro racconti personali: Stefania Orlando e la Iena Stefano Corti. 

In attesa del grande ritorno de I Cesaroni, sarà ospite il protagonista e regista della serie cult di Canale 5 Claudio Amendola. 

Silvia Toffanin accoglierà, con la sua lunga carriera, Cristiano Malgioglio, tra i super giudici del serale di Amici. 

E ancora, a Verissimo il periodo delicato che sta vivendo Raffaella Fico e la storia di Ibiza Altea, concorrente uscita da Grande Fratello Vip. 

Infine, in studio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, pronta a raccontare la sua verità sul caso della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023. Una vicenda dai contorni complessi che la vede coinvolta anche per essere stata l’amante di Louis Dassilva, attualmente unico indagato per la morte della donna. 

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