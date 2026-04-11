NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 22: Eljif Elmas of SSC Napoli celebrates the goal which was later disallowed by the referee during the Serie A match between SSC Napoli and Pisa SC at Stadio Diego Armando Maradona on September 22, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)
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Tra conferme e dubbi: il caso Elmas divide il Napoli

Il riscatto del macedone resta in bilico: decisivi saranno le scelte tecniche e il mercato

By Guido Russo
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Non tutte le operazioni di mercato sono già definite. Il futuro di Eljif Elmas rappresenta uno dei nodi principali del mercato azzurro.

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Il centrocampista, attualmente legato al Lipsia, potrebbe essere riscattato per circa 16 milioni, ma la decisione non è ancora stata presa. Molto dipenderà dalle valutazioni dell’allenatore Antonio Conte e dalla costruzione della rosa per la prossima stagione.

Elmas si è rivelato un elemento prezioso nell’annata appena trascorsa, ma il club riflette anche in ottica futura, considerando alternative più giovani come il talento emergente Vergara. Una scelta strategica che potrebbe incidere sull’equilibrio tra esperienza e rinnovamento.

Fonte: Il Mattino

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