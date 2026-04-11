Sommer: “Perso lo Scudetto per un solo punto, fa parte del calcio”

Yann Sommer, portiere dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ecco le sue parole: “Abbiamo lavorato duramente per essere qui, a 7 giornate dalla fine, in una buona situazione. Coppa Italia e Serie A sono due grandi obiettivi di quest’anno: vogliamo vincere questi due titoli.

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“La scorsa stagione è stata comunque bella arrivando in corsa su tutti i fronti, abbiamo perso lo Scudetto per un solo punto ma ci sta: fa parte del calcio. In questo momento però non pensiamo al traguardo ma pensiamo a partita dopo partita”.