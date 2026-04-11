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Sinner-Zverev semifinale Montecarlo oggi: orario, precedenti e dove vederla in tv

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner scende in campo in semifinale a Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 del Principato. Sinner arriva al match dopo aver eliminato Humbert, Machac e Auger-Aliassime nei quarti di finale, mentre Zverev ha battuto Garin, Bergs e Fonseca nell’ultimo turno. 

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La sfida tra Sinner e Zverev è in programma oggi, sabato 11 aprile, alle ore 13.30. I due tennisti si sono sfidati in 12 precedenti, con l’azzurro in vantaggio 8-4 nel parziale. Nell’ultimo incontro a trionfare è stato Sinner, che ha battuto Zverev in due set nella semifinale dell’ultimo Masters 1000 di Miami. 

 

Sinner-Zverev sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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