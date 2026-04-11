Serie A|Atalanta-Juventus 0-1: Boga consegna 3 punti da Champions a Spalletti
La Juventus ritrova la zona Champions con Boga
L’Atalanta parte meglio della Juventus. La prima azione pericolosa, infatti, è di marca orobica. Al 4′ Zappacosta tenta la conclusione: Di Gregorio blocca il tiro senza problemi. All’8′ è Scalvini a far tremare i bianconeri. Zalewski batte un calcio di punizione sulla trequarti. Il pallone arriva sulla testa di Scalvini che colpisce con la testa. Il tentativo del numero 42 si infrange sul secondo palo. La Juventus si fa vedere dalle parti di Carnesecchi al 31′ con un colpo di testa di Kalulu innescato da Yldiz.
A inizio ripresa arriva l’episodio che cambia la storia della partita. Pasticcio difensivo dell’Atalanta con il pallone che arriva dalle parti di Holm. L’ex Bologna effettua il cross che propizia il tap-in di Boga che vale l’1-0 bianconero.
Dopo lo svantaggio, l’Atalanta cerca di raddrizzare la situazione, ma la Juventus fa buona guardia e conserva il gol che le vale il quarto posto.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (dal 27′ st Ahanor); Zappacosta (dal 41′ st Bellanova), De Roon (dal 27′ st Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (dal 10′ st Raspadori); Krstovic (dal 27′ st Scamacca). All: Palladino
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (dal 26′ st Gatti), Locatelli, Thuram (dal 26′ st Koopmeiners), Cambiaso (dal 35′ st Kostic); Conceicao (dal 35′ st Miretti), Yildiz (dal 13′ st David); Boga. All: Spalletti.
Marcatori: 3′ st Boga
Arbitro: Maresca di Napoli
:Ammoniti: De Ketelaere, Thuram, Cambiaso, Kostic. Recupero: 2′ + 6′