Serie A, Milan-Udinese 0-3 (0-2): Atta show, San Siro fischia i rossoneri

Serata da dimenticare per il Milan, travolto a San Siro da un’Udinese cinica e concreta, capace di imporsi con un netto 0-3. I friulani sfruttano al massimo le occasioni, mentre i rossoneri pagano errori e poca precisione negli ultimi metri.

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L’avvio è equilibrato. La prima occasione è per l’Udinese con Zaniolo, che calcia dal limite trovando la risposta sicura di Maignan. Il Milan prova a reagire con Pulisic e Leao, ma senza creare veri pericoli. Proprio il portoghese viene anche ammonito per una sbracciata su Kabasele.

Col passare dei minuti cresce l’intensità. L’Udinese va vicina al gol con Davis, che dopo una grande azione personale colpisce una traversa grazie alla deviazione di Maignan. Il Milan risponde con Pulisic, il cui destro sfiora il palo.

Il risultato si sblocca alla mezz’ora: ripartenza veloce dei friulani, Zaniolo conduce e serve Atta, il cui tiro-cross viene deviato da Bartesaghi e finisce in rete per lo 0-1. Il Milan accusa il colpo e pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio: cross perfetto di Zaniolo e colpo di testa vincente di Ekkelenkamp per lo 0-2.

Nel finale di primo tempo i rossoneri provano a reagire con Leao, ma il suo colpo di testa termina alto. Si va all’intervallo con l’Udinese avanti di due gol.

Nella ripresa il Milan prova a cambiare ritmo con gli ingressi e le giocate di Modric, Fofana e Fullkrug. Saelemaekerssfiora il gol, ma Okoye è decisivo deviando sulla traversa. Anche Pavlovic e lo stesso Fullkrug ci provano di testa senza successo.

Nonostante la pressione rossonera, è ancora l’Udinese a colpire. In contropiede arriva il colpo del definitivo 0-3: Attafirma la doppietta, sorprendendo Maignan sul primo palo.

Nel finale piovono fischi da parte del pubblico di San Siro, soprattutto al momento dell’uscita di Leao, sostituito da Loftus-Cheek. L’Udinese controlla senza difficoltà e chiude una gara dominata per efficacia, mentre il Milan esce ridimensionato.

A cura di Vincenzo Buono

TABELLINO MILAN-UDINESE