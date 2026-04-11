Adnkronos News

Rissa in strada nel varesotto: un morto e due feriti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un uomo di 30 anni ucciso e due feriti. E’ il bilancio di una rissa scoppiata la scorsa notte – poco dopo l’una – in strada a Induno Olona, in provincia di Varese. “Per cause ancora in corso di accertamento”, gli uomini hanno fatto ricorso a “diverse armi improprie e dei coltelli” per mettere fine a un diverbio, si legge in una nota dei carabinieri. La vittima è stata colpita al busto, ferite poi rivelatesi fatali. L’uomo, nonostante l’intervento dei soccorsi del 118, è morto sul posto. Il bilancio dell’aggressione conta anche altri due feriti, padre e figlio ora ricoverati in ospedale. Sulla rissa indagano, coordinati dalla procura di Varese, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Varese. 

Factory della Comunicazione

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ascolti tv, vince ‘Dalla Strada al Palco’ su Rai1. In access lo speciale…

Adnkronos News

Volontariato, poesia, coraggio: ecco i nuovi Alfieri della Repubblica

Adnkronos News

Benzina e diesel, continua calo prezzi carburanti

Adnkronos News

Montecarlo, oggi semifinale Sinner-Zverev – Il match in diretta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.