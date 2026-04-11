Qualiano, rush finale per inseguire l’Eccellenza

A tre giornate dal termine, il Girone A del campionato di Promozione Campana entra nel vivo e i Rangers Qualiano si ritrovano dentro una volata che ha il sapore dell’impresa. La situazione di alta classifica, infatti, è folle e vede le prime cinque squadre racchiuse in soli due punti.

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Il prossimo turno potrebbe risultare già decisivo, con il Qualiano che domenica alle 11, al Comunale “Santo Stefano”, ospiterà il Micri Calcio, penultimo in classifica e quasi certo di partecipare ai playout per mantenere la categoria. Una variabile importante riguarda anche il calendario delle altre squadre invischiate in questa bagarre.

Il Casoria, primo con 56 punti, affronterà in trasferta il Brusciano, che occupa la terza posizione, in uno scontro direttoche potrebbe cambiare gli equilibri.

Questa partita è un’occasione da non sprecare per i ragazzi di mister De Michele: in caso di vittoria con il Micri, potrebbero guadagnare punti su una o entrambe le pretendenti in classifica.

Anche il Mondragone (4° in classifica) non avrà vita facile, visto che sarà ospite del Casalnuovo: squadra difficile per tutti, Mondragone compreso (all’andata terminò 2-2). La Polisportiva Gricignano, che ha 55 punti (uno in più del Qualiano), ha forse, insieme ai rossoblù, il turno più agevole, visto che ospiterà il Me.Gi.C. Liternum, fanalino di codacon soli cinque punti e già sicuro della retrocessione.

Weekend decisivo, quindi, per il Qualiano, chiamato a vincere per mettere pressione alle altre e arrivare alle ultime due, decisive giornate con il vento a favore. Ultime due gare che potrebbero trasformarsi in veri e propri spareggi per il titolo: dopo il Micri, infatti, i Rangers dovranno affrontare Casoria e Brusciano.

Fonte: Il Mattino