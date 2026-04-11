Primavera, Roma-Napoli 2-2: gli azzurrini si fanno rimontare nella ripresa

Termina in parità la sfida del campionato Primavera tra Roma e Napoli: 2-2 il risultato finale al termine di una gara ricca di emozioni. Gli azzurrini partono fortissimo e chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie ai gol di Gambardella al 3’ e Raggioli al 5’.
Nella ripresa la Roma prova a rientrare in partita e al 52’ trova anche il gol con Maccaroni, poi annullato dal direttore di gara. I giallorossi però continuano a spingere e al 67’ accorciano le distanze con Marchetti, bravo a ribadire in rete dopo una respinta di Ferrante su colpo di testa di Della Rocca.
Il pareggio arriva all’80’: cross dalla sinistra di Della Rocca, Almaviva prolunga di testa e Paratici firma il definitivo 2-2. Nel finale occasione per il Napoli all’85’, ma Baridò non trova lo specchio della porta. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio: un punto a testa tra Roma e Napoli.
Formazioni
Roma:De Marzi, Marchetti, Litti, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Arena, Nardini, Mirra, Maccaroni. All. Guidi.
Napoli:Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Olivieri. All. Rocco.
A cura di Simona Marra
©️ Riproduzione vietata senza citazione fonte