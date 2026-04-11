Parma, occasione Ondrejka: contro il Napoli può essere la sua chance

Il Parma si prepara alla sfida contro il Napoli con qualche possibile novità in attacco. L’assenza per squalifica di Mateo Pellegrino potrebbe infatti spingere l’allenatore Carlos Cuesta a rivedere il solito 3-5-2, aprendo le porte a Ondrejka dal primo minuto.

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Arrivato nel gennaio 2025 dal Royal Antwerp tra molti dubbi, l’attaccante svedese aveva inizialmente numeri non particolarmente esaltanti tra Belgio e Svezia, dove aveva vestito la maglia dell’Elfsborg. Tuttavia, nella scorsa stagione si era rivelato decisivo nella corsa salvezza, mettendo a segno cinque gol pesanti, tra cui doppiette contro Inter e Atalanta.

L’annata attuale, però, è stata più complicata del previsto. Dopo una frattura del perone rimediata in estate durante un’amichevole con il Werder Brema, Ondrejka ha faticato a ritrovare condizione e continuità. Rientrato a fine novembre, non è riuscito a incidere come in passato, alternando presenze e panchine senza lasciare il segno.

Adesso, però, potrebbe essere il momento del riscatto. Con la salvezza ormai a un passo e un ambiente sereno, il Parma spera di ritrovare proprio in Ondrejka uno dei protagonisti finali della stagione, come già accaduto lo scorso anno. L’occasione contro il Napoli potrebbe rappresentare il punto di svolta.

Fonte: Corriere dello Sport