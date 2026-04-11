Parma-Napoli: i precedenti

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I precedenti di Parma-Napoli

Come riporta la SSC Napoli, i precedenti ufficiali tra le due squadre a Parma sono 24: bilancio di 11 successi emiliani (l’ultimo 2-1, Serie A 2019/20), 5 pareggi (l’ultimo 0-0, Serie A 2024/25) e 8 affermazioni partenopee (l’ultima 0-2, Serie A 2020/21).

Parma squadra della Serie A 2025/26 che concede più cross su azione (19,5 a partita).

Emiliani senza vittorie da 5 giornate: 3 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima vittoria risale al 22 febbraio 2026 a Milano (Milan-Parma 0-1, Serie A).

L’analisi del match

Parma una delle tre squadre della Serie A 2025/26 che manda in rete meno calciatori diversi (10), come Verona e Torino.

Parma squadra della Serie A 2025/26 che ha calciato meno rigori (2, al pari di Lecce e Cagliari). Il Napoli è la squadra che ne subisce di più (8), come il Milan.

Solo I’Inter (27) ha guadagnato più punti nel girone di ritorno della Serie A 2025/26 del Napoli (26).

Napoli reduce da 5 vittorie consecutive in Serie A: ultima sconfitta il 22 febbario 2026 a Bergamo Atalanta-Napoli 2-1, Serie A).

Nessuna squadra manda in rete più calciator diversi del Napoli (19) nella Serie A 2025/26.

Gli azzurri sono l’unica squadra della Serie A 2025/26 senza sconfitte casalinghe.

Napoli a porta inviolata da 267′. Ultimo gol subito da Siebert il 14 marzo 2025 (3′ Napoli- Lecce 2-1, Serie A).

Tra Carlos Cuesta ed Antonio Conte secondo incontro ufficiale dopo il pareggio a Napoli per 0-0 nella gara d’andata.

Mateo Pellegrino è il calciatore della Serie A 2025/26 con più reti di testa (5) e il calciatore della Serie A 2025/26 che commette più falli (74).

Solo Federico Dimarco (87) e Aaron Martin (62) completano più cross di Emanuele Valeri (56) nella Serie A 2025/26.

Enrico Delprato a segno contro la Lazio: 2° gol in questo campionato per il difensore italiano. L’ultimo gol risaliva a Parma-Milan 2-2 (8 novembre 2025).

Matteo Politano a segno contro il Milan: 2° gol in questo campionato per l’esterno azzurro.

* Dati Kama.Sport