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Napoli, torna Højlund: Conte rilancia i “Fab Four” alla ricerca della sesta vittoria

Al Tardini possibile ritorno del centravanti: alle sue spalle De Bruyne e McTominay, in mediana Lobotka e Anguissa

By Guido Russo
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Il Napoli si prepara alla sfida contro il Parma con una possibile novità pesante: il ritorno dal primo minuto di Rasmus Højlund. La rifinitura sarà decisiva, ma le sensazioni sono positive e lasciano spazio all’ottimismo.

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Con il centravanti danese in campo, cambia il volto dell’attacco azzurro. Alle sue spalle agiranno ancora Kevin De Bruyne e Scott McTominay, rispettivamente a destra e a sinistra sulla linea dei trequartisti. In mediana, invece, confermata la coppia composta da Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa.

È la formula del “due più due” voluta da Antonio Conte: due giocatori di costruzione e due di rifinitura, i cosiddetti “Fab Four”, chiamati a sostenere la caccia alla sesta vittoria consecutiva. Un successo che avvicinerebbe sensibilmente la qualificazione alla prossima Champions e aumenterebbe la pressione sull’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport

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