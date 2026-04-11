Napoli, l’IA ha deciso: Politano può fare la differenza

Scattato al secondo posto, il Napoli vuole restare in scia dell’Inter per concedersi il sogno dello scudetto, con i nerazzurri che hanno sette lunghezze di vantaggio con altrettante partite ancora da giocare. Dall’altro lato il Parma deve risollevarsi, perché ha ottenuto soltanto due punti nelle ultime cinque gare. Scopriamo allora la previsione dell’intelligenza artificiale analizzando pronostico e risultato di Parma-Napoli secondo la nostra IA realizzata appositamente per le analisi e i pronostici: Gazzetta AI Predictor.

Scattato al secondo posto, il Napoli vuole restare in scia dell’Inter per concedersi il sogno dello scudetto, con i nerazzurri che hanno sette lunghezze di vantaggio con altrettante partite ancora da giocare. Dall’altro lato il Parma deve risollevarsi, perché ha ottenuto soltanto due punti nelle ultime cinque gare. Scopriamo allora la previsione dell’intelligenza artificiale analizzando pronostico e risultato di Parma-Napoli secondo la nostra IA realizzata appositamente per le analisi e i pronostici: Gazzetta AI Predictor.

PARMA-NAPOLI PRONOSTICO RISULTATO IA

Con due reti decisive nelle ultime tre partite, è Matteo Politano l’uomo copertina del Napoli. Capitano ad interim da quasi due mesi, l’esterno della Nazionale ha colpito contro il Lecce – dove ha servito anche un assist – e ha risolto lo scontro diretto col Milan subentrando dalla panchina. Supportato dalle analisi incrociate del Predictor, il pronostico si orienta sulla possibilità che Politano effettui almeno un tiro in porta. L’Over 0.5 ha il 55,56% di probabilità implicita, il 60,13% di probabilità calcolata dall’intelligenza artificiale, per un Expected Value del 8,23% (ogni valore oltre lo 0% è positivo)

Fonte: Gazzetta dello Sport