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Napoli, estate da 100 milioni: i riscatti pesano sul mercato

Gli azzurri hanno già gran parte del budget impegnato tra obblighi e operazioni già definite

By Guido Russo
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Il futuro del Napoli è già in larga parte scritto. Prima ancora di pianificare nuovi acquisti, il club dovrà far fronte a una serie di riscatti già programmati che incideranno pesantemente sul budget estivo.

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Il nome principale è quello di Rasmus Højlund: per l’attaccante serviranno circa 44 milioni da versare al Manchester United. A questi si aggiungono 18 milioni destinati al Hellas Verona per Giovane e 16,5 milioni allo Sporting per Alisson Santos.

In totale, la cifra si avvicina ai 100 milioni di euro, una base di partenza impegnativa che condizionerà inevitabilmente le strategie future, nonostante le entrate garantite dalla qualificazione in Champions League.

Fonte: Il Mattino

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