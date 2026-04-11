Live: Cagliari sale, sprofonda il Verona

Doppio appuntamento nel pomeriggio del sabato di Serie A: due incontri, due scontri in zona salvezza che hanno ridefinito la classifica nei bassifondi.

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A Torino si sfidavano i granata e il Verona, sempre più derelitto. La squadra di D’Aversa si è imposta con un secco 2-1 che scaccia le ansie finali e affonda i gialloblu, se ancora ce ne fosse bisogno. I veronesi sono alla quarta sconfitta consecutiva, la 20esima in campionato. Il Torino, dalla sua, guarda alla mezza classifica e si allontana definitivamente dalla zona retrocessione.

Il vero big match si gioca alla Domus Arena, dove Cagliari e Cremonese si giocavano un pezzo di salvezza: la partita lo ha dimostrato, con un blocco serrato per tutto il primo e buona parte del secondo. Alla fine il colpo di Sebastiano Esposito, al secondo gol consecutivo ha permesso al Cagliari di scacciare la crisi e di vedere la luce infondo al tunnel. La Cremonese, invece, si giocherà la salvezza fino all’ultima giornata col Lecce di Di Francesco.