Linea verde Napoli: Manna costruisce la squadra del futuro

La parola d’ordine in casa Napoli è rinnovamento. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole voltare pagina dopo una stagione in cui la squadra è risultata tra le più “anziane” del campionato.

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Il direttore sportivo Giovanni Manna si è già mosso in questa direzione, monitorando profili giovani e di prospettiva. A centrocampo piacciono João Gomes e Rios, mentre in difesa e attacco si seguono i giovanissimi Coulibaly e Alajbegović.

Gli interventi principali riguarderanno soprattutto difesa e fasce, con un terzino destro, un esterno offensivo e un centrale tra le priorità. Il tutto, però, partendo da una base già fortemente condizionata dai riscatti: un’estate che si preannuncia strategica per il futuro azzurro.

Fonte: Il Mattino