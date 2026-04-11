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La Gazzetta mette in campo Parma e Napoli (Grafico)

By Giuseppe Sacco
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Conte e Cuesta alla presa con dei ballottaggi. Nell’ordine per l’allenatore azzurro questi i dubbi

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Alisson-Anguissa 55-45%

Hojlund-Giovane 60-40%

Gutierrez-Politano 60-40%

Per il parmense 

Suzuki-Corvi 55-45%

Nicolussi Caviglia-Ordonez 55-45%

 

 

Fonte: Gazzetta

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