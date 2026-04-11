NewsCalcioRassegna Stampa La Gazzetta mette in campo Parma e Napoli (Grafico) By Giuseppe Sacco il Apr 11, 2026 - 09:00:29 0 Condividi Conte e Cuesta alla presa con dei ballottaggi. Nell’ordine per l’allenatore azzurro questi i dubbi Factory della Comunicazione Alisson-Anguissa 55-45% Hojlund-Giovane 60-40% Gutierrez-Politano 60-40% Per il parmense Suzuki-Corvi 55-45% Nicolussi Caviglia-Ordonez 55-45% Fonte: Gazzetta CalcioFormazioniNapoliParma 0 Condividi FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestE-mail