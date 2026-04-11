Jankulovski: “L’amore di Napoli lo porto nel cuore. Torno per i ragazzi di Nisida”

Marek Jankulovski ha postato sui social un messaggio in vista delle serata “Notte da Leoni” a cui prenderà parte con i Napoli Legends il prossimo 26 Maggio.

Factory della Comunicazione

“26 Maggio 2026, Stadio Maradona, ore 20.30.

lo in carriera ho vinto tanto, campionati nazionali, coppa del mondo per club, coppe europee ma nulla sarebbe stato possibile senza l’amore di Napoli e dei napoletani che porto sempre nel cuore e nei miei ricordi più belli. Torno per voi e per i ragazzi di Nisida“.