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Jankulovski: “L’amore di Napoli lo porto nel cuore. Torno per i ragazzi di Nisida”

By Giovanni Esposito
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Marek Jankulovski ha postato sui social un messaggio in vista delle serata “Notte da Leoni” a cui prenderà parte con i Napoli Legends il prossimo 26 Maggio.

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26 Maggio 2026, Stadio Maradona, ore 20.30.

lo in carriera ho vinto tanto, campionati nazionali, coppa del mondo per club, coppe europee ma nulla sarebbe stato possibile senza l’amore di Napoli e dei napoletani che porto sempre nel cuore e nei miei ricordi più belli. Torno per voi e per i ragazzi di Nisida“.

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