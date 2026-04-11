“Il Napoli ha ridato vita e competitività al calcio italiano”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Di seguito le sue dichiarazioni:

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“Il sogno scudetto per il Napoli può rimanere vivo fino a domenica sera, può alimentarlo vincendo a Parma e poi attendendo Como-Inter. Vivere le ultime giornate con interesse era un qualcosa che avevamo un po’ dimenticato negli ultimi anni, ma il Napoli ha ridato vita e competitività al calcio italiano.

Il Napoli secondo me è a un passo dal traguardo della qualificazione in Champions, che è ancora aperta. Nella zona retrocessione, dal Torino in giù, sono potenzialmente tutte e a rischio. E quindi anche il Parma con i suoi 35 punti non è tranquillo ed è a caccia di punti salvezza.