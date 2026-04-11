NewsCalcioIn Evidenza

“Il Napoli ha ridato vita e competitività al calcio italiano”

By Simona Marra
0
Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Di seguito le sue dichiarazioni:

 

 

Factory della Comunicazione

“Il sogno scudetto per il Napoli può rimanere vivo fino a domenica sera, può alimentarlo vincendo a Parma e poi attendendo Como-Inter. Vivere le ultime giornate con interesse era un qualcosa che avevamo un po’ dimenticato negli ultimi anni, ma il Napoli ha ridato vita e competitività al calcio italiano.
Il Napoli secondo me è a un passo dal traguardo della qualificazione in Champions, che è ancora aperta. Nella zona retrocessione, dal Torino in giù, sono potenzialmente tutte e a rischio. E quindi anche il Parma con i suoi 35 punti non è tranquillo ed è a caccia di punti salvezza.
Il Parma è una squadra che non ruba l’occhio, segna poco, ma è lontana staccata dalla zona retrocessione. Cuesta ha portato in Italia un calcio tutt’altro che brillante e creativo. Però sta raccogliendo risultati”.
Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, ufficializzate le date del ritiro a Dimaro

News

Parma, occasione Ondrejka: contro il Napoli può essere la sua chance

News

Difesa mancina e assenze pesanti: le scelte di Conte per Parma

News

Linea verde Napoli: Manna costruisce la squadra del futuro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.