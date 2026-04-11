Il Mattino- “La Notte dei Leoni”, anche Jankulovski al Maradona

Continuano ad aggiungersi stelle alla serata che andrà in scena allo stadio Maradona il prossimo 26 Maggio. Come annunciato da “Il Mattino”, all’evento parteciperà anche l’ex Napoli Marek Jankulovski.

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“Il 26 maggio 2026, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena “La Notte dei Leoni”, evento speciale che riporterà in campo alcune delle figure più amate della storia azzurra. Tra i protagonisti ci sarà anche Marek Jankulovski, ex terzino sinistro che ha vestito la maglia del Napoli nei primi anni 2000.

Arrivato in Italia come uno dei talenti più interessanti del calcio ceco, Jankulovski si mise in luce per la sua corsa, la qualità nel cross e la capacità di giocare su tutta la fascia. Dopo l’esperienza con il Napoli, la sua carriera lo ha portato a livelli altissimi, soprattutto con il Milan, con cui ha conquistato trofei prestigiosi tra cui la UEFA Champions League nel 2007.

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Nonostante il periodo napoletano sia stato breve e vissuto in una fase complicata per il club, Jankulovski è rimasto legato alla città e ai tifosi, che hanno sempre apprezzato il suo impegno e la sua professionalità. Il suo ritorno al Maradona rappresenta quindi un momento carico di significato, sia per lui che per il pubblico.

In campo ritroverà altri grandi nomi che hanno segnato epoche diverse del Napoli, come Dries Mertens, Ezequiel Lavezzi e Ruud Krol. Un mix di generazioni che promette spettacolo ed emozione.

L’evento non sarà solo calcio: “La Notte dei Leoni” avrà anche uno scopo benefico, con il ricavato destinato a iniziative sociali legate al territorio, in particolare ai ragazzi di Nisida. Un motivo in più per rendere questa serata speciale. Il ritorno di Jankulovski in maglia azzurra è la dimostrazione di quanto certi legami non si spezzino mai. Anche a distanza di anni, Napoli resta una tappa importante nella carriera e nel cuore di chi l’ha vissuta”.