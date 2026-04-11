Gazzetta – De Laurentiis: “UEFA e FIFA mentono, i club sono i veri proprietari dei calciatori”

“De Laurentiis ha contestato l’attuale sistema calcio, a partire da Uefa e Fifa. “Fanno troppi soldi, quando i guadagni dovrebbero essere dei club e non delle federazioni. Loro dicono di distribuire la ricchezza, ma non è così. Mentono, non dicono la verità” ha accusato il presidente. Dall’aspetto economico si è passati a quello più sportivo, relativo alla gestione dei calciatori da parte delle nazionali. “Si deve ridurre il numero di partite durante la stagione, così da poter allenare la nazionale per due mesi. Sto spingendo da anni per tornare a 16 squadre. Vorrei sapere perché non c’è un’assicurazione se un giocatore si fa male in nazionale. Perché Uefa e Fifa non la inseriscono? Se un giocatore è fuori per un mese dovrebbero darti un certo corrispettivo di soldi e così via se l’assenza si prolunga. Se non può giocare per un anno, dovrebbero darti i soldi per farti comprare un giocatore dello stesso livello”. Ma non è l’unico punto critico, per De Laurentiis. “Se vogliono i nostri giocatori, li devono pagare. Se il salario di un anno è 10 milioni, se loro hanno i giocatori per un mese mi devono dare un milione. Perché li devo dare gratuitamente? Sono una mia proprietà, non loro. È troppo facile per loro prendere 15 giocatori e non pagarli, oppure loro ricevono soldi sottobanco da agenti per convocarli in Nazionale. È poco professionale, ma sta accadendo in Italia”.”