Gazzetta- De Laurentiis alla CBS: “Dopo Gravina serve un manager politico, non un ex calciatore”

Sistema, nazionali e istituzioni: Aurelio De Laurentiis ne ha per tutti nell’intervista rilasciata alla Cbs. L’argomento più attuale è relativo ai vertici della Federcalcio, nell’attesa che vengano rinnovati. Il presidente del Napoli ha tracciato l’identikit del leader ideale. “Non serve un ex giocatore, deve essere qualcuno che possa parlare politicamente al Governo per ottenere qualcosa che non abbiamo mai avuto. Abbiamo bisogno di collaborare, se abbiamo bisogno di risolvere i problemi fiscali, burocratici, ci devi aiutare. Abbiamo bisogno di persone con credibilità, che possano parlare con i ministri e risolvere i problemi. Gravina voleva proteggersi, Gattuso non sapeva dove andare o cosa dire. È un’ansia. Devi essere rilassato, per avere successo serve essere rilassati”.