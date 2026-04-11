Formazioni: spazio per Alisson dal primo minuto?

In campo si ispira a Ronaldinho e a Neymar . Ma non per quello che pensate voi. «Perché loro erano felici quando giocavano». Un concetto largo, alto, importantissimo per chi arriva da quella parte del mondo la felicità. Che non è mica facile da trovare pur giocando al pallone ad altissimi livelli. Alisson Santos , però, è uno di quelli (dei pochi, a dir la verità in questo momento, soprattutto in Italia) che la felicità se la porta dentro e dentro te la porta. Che ti fa sorridere solo a guardarlo.